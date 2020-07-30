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Обогнал Samsung: Huawei стал самым крупным производителем смартфонов

Обогнал Samsung: Huawei стал самым крупным производителем смартфонов
15:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Аналитическая компания Canalys опубликовала свой ежеквартальный отчет отгрузок смартфонов на глобальном рынке.

Несмотря на американские санкции и ситуацию с пандемией COVID-19, рейтинг самых крупных производителей возглавила компания Huawei, обогнав Samsung. Это произошло впервые в истории. До этого момента Samsung был лидером 9 лет подряд.

Согласно статистике, с апреля по июнь 2020 года Huawei удалось отгрузить 55.8 миллионов устройств по всему миру (против 53.7 млн у Samsung). Это на 5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Цифра не такая пугающая, если сравнивать с поставками Samsung, которые упали на 30% по сравнению с этим же кварталом прошлого года.

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Что касается домашнего рынка, то Huawei нарастила поставки на 8%. Таким образом, 72% всех продаваемых смартфонов в Китае приходится на Huawei.

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Смартфоны, Huawei, Технологии, Производитель, Техно.

Автор:

Телеграф
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