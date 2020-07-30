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Google One позволит делать бесплатные резервные копии на Android или iOS

Google One позволит делать бесплатные резервные копии на Android или iOS
20:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Облачный сервис Google One разрешила бесплатно создавать бэкапы смартфонов на iOS или Android смартфона с помощью учетной записи Google.

Компания Google рассказала о ближайшем обновлении сервиса One для создания резервных копий.

Нововведения заключаются в доступности сервиса для iOS, а также в новом бесплатном тарифе. В ближайшем обновлении пользователям предложат 15 ГБ для фотографий, видео, контактов, событий и прочего.

Все сохраненные данные будут храниться на Google диске. Хранилище можно и расширить, но уже за подписку, цена которой стартует от 2 долларов в месяц за 100 ГБ памяти. 

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Вместе с тем Google позаботилась об удобстве приложения, улучшив управление сохраненными файлами. Новый функционал позволит работать с хранилищем Drive, Gmail и фотографий в одном месте.

Апдейт для Android-версии должен выйти в ближайшие дни, касательно релиза для iOS пока ничего неизвестно. Если вам не хватает 15 ГБ, то вы можете оформить платный тариф: еще 100 ГБ обойдется в 2 доллара (ежемесячная оплата), 200 ГБ - в 3 доллара, а за 2 ТБ придется отдать 10 долларов.

Как сообщалось ранее, компания Google в скором времени запустит собственную технологию передачи файлов Nearby Sharing.

Также, главы корпораций Facebook, Amazon, Apple и Google приняли участие в слушаниях подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. 

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Google, Android, iOS, Google One.

Автор:

Телеграф
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