Как продвигать сайт в нескольких регионах

Для компаний, чья деятельность выходит за рамки одного города или области, актуален вопрос о продвижении в разных регионах. Увы, какого-то единого волшебного рецепта успеха в этом деле не существует. Выделяют несколько стратегий в зависимости от тематики продвигаемого ресурса, региона продвижения и других факторов.

Самые популярные стратегии продвижения по городам

Стратегии продвижения по регионам не работают одинаково хорошо для всех. Чтобы выбрать наиболее подходящую сначала следует проанализировать поисковую выдачу по основным целевым запросам и прямых конкурентов бизнеса.

На основе полученных данных можно будет выбрать одну из трех самых популярных стратегий:

продвижение на поддоменах;

создание разделов по регионам на сайте;

создание разных сайтов под разные регионы.

Рассмотрим их подробнее.

Региональное продвижение с помощью поддоменов

Хороший способ для продвижения в поисковике Яндекс. В Google тоже допускается продвижение с помощью поддоменов, но могут возникнуть трудности с уникализацией контента, так как этот поисковик выдвигает более суровые требования к этому.

Первый шаг — анализ целевой аудитории и стратегии конкурентов. Продвижение определенного региона стоит начать с изучения ТОПа поисковой выдачи по запросам, имеющим именно геолокацию нужного вам региона. Если вы видите, что в ТОПе находятся сайты на поддоменах — этот способ продвижения вам подходит.

Какие действия необходимо выполнить:

создайте поддомены для каждого из городов, в которых вы будете продвигаться, формат город.сайт.ua (.com и т.п.);

выполните техническую настройку для каждого из поддоменов — установите защитный протокол и настройте карту редиректов;

создайте контент, который будет уникальным для каждого конкретного региона, добавьте контакты филиалов, если такие имеются;

выполните перелинковку основного сайта с поддоменами.

Преимущества продвижения на поддоменах:

региональные страницы хорошо ранжируются по геозависимым запросам;

лучший способ продвинуть ресурс по регионам в Яндексе;

можно присвоить отдельный регион для каждого поддомена.

Недостатки:

финансовая сторона вопроса — нужно потратить деньги для уникализации материалов из основного сайта;

с Google этот метод продвижения работает хуже, чем с Яндексом;

ссылочная масса перетекает из основного ресурса на созданные региональные поддомены.

Разделы по регионам на основном ресурсе для продвижения в других городах

Очень популярная стратегия, которая хорошо работает в популярных поисковых системах. В этом случае на основном ресурсе создаются отдельные категории по городам, где компания собирается продвигать свои услуги. Как и в случае с поддоменами, здесь требуется создать уникальный контент. Если у вас имеются филиалы в других городах, обязательно указывайте их контакты в категориях по данному региону. Реализацию такой стратегии показала компания Idea Digital Agency, на страницах своего сайта, например одна из них: продвижение сайта в регионе Киев.

Преимущества продвижения через категории с регионами:

лучше работает в Google, чем поддомены;

легче реализовать и проконтролировать;

на сайте появляется больше страниц с оптимизированным контентом, что положительно влияет на посещаемость и повышает доверие поисковиков к ресурсу;

ссылочная масса остается на одном сайте.

Недостатки:

финансовая сторона — требуются денежные вложения для создания уникального оптимизированного контента;

проблемы с продвижением в Яндексе — в Яндекс.Мастере нельзя вручную задать больше двух регионов, в которых будет продвигаться ваш ресурс, однако при наличии филиалов вы можете добавить их в Справочник, и тогда ваш ресурс сможет продвигаться в нескольких регионах.

Продвижение по регионам с помощью отдельных ресурсов

Эта стратегия несколько похожа на способ продвижения с поддоменами и отлично работает в поисковике Google. Суть ее заключается в создании отдельных сайтов, не связанных между собой. Для размещения используются разные домены по регионам (kyiv.com, dp.ua и т.п.). Чтобы избежать склеивания ресурсов потребуется создать максимально уникальный контент, в том числе и разные адреса, телефоны, e-mail.

Преимущества продвижения с помощью отдельных сайтов по регионам:

максимальная региональная оптимизация и хорошие показатели ранжирования по целевым и гео запросам;

хороший способ для продвижения в Google.

Недостатки:

внушительные денежные затраты, связанные с созданием новых сайтов;

чтобы не попасть под фильтры поисковиков следует создать полностью уникальный контент, что также требует финансовых вложений.

Заключение

Эти стратегии можно применять для продвижения большинства ресурсов. Есть и другие способы, но они подойдут лишь некоторым бизнесам. Обязательно проанализируйте основных конкурентов прежде, чем приступать к продвижению. Иначе велик шанс потратить большие бюджеты и не добиться хороших результатов. Обращайтесь к специалистам Idea Digital Agency, чтобы получить максимум результата за хорошую стоимость. Оставьте заявку на сайте агентства, и менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей.