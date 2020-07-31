Как продвигать сайт в нескольких регионах

Стратегии продвижения по регионам не работают одинаково хорошо для всех. Чтобы выбрать наиболее подходящую сначала следует проанализировать поисковую выдачу по основным целевым запросам и прямых конкурентов бизнеса.
На основе полученных данных можно будет выбрать одну из трех самых популярных стратегий:
продвижение на поддоменах;
создание разделов по регионам на сайте;
создание разных сайтов под разные регионы.
Рассмотрим их подробнее.
Хороший способ для продвижения в поисковике Яндекс. В Google тоже допускается продвижение с помощью поддоменов, но могут возникнуть трудности с уникализацией контента, так как этот поисковик выдвигает более суровые требования к этому.
Первый шаг — анализ целевой аудитории и стратегии конкурентов. Продвижение определенного региона стоит начать с изучения ТОПа поисковой выдачи по запросам, имеющим именно геолокацию нужного вам региона. Если вы видите, что в ТОПе находятся сайты на поддоменах — этот способ продвижения вам подходит.
Какие действия необходимо выполнить:
создайте поддомены для каждого из городов, в которых вы будете продвигаться, формат город.сайт.ua (.com и т.п.);
выполните техническую настройку для каждого из поддоменов — установите защитный протокол и настройте карту редиректов;
создайте контент, который будет уникальным для каждого конкретного региона, добавьте контакты филиалов, если такие имеются;
выполните перелинковку основного сайта с поддоменами.
Преимущества продвижения на поддоменах:
региональные страницы хорошо ранжируются по геозависимым запросам;
лучший способ продвинуть ресурс по регионам в Яндексе;
можно присвоить отдельный регион для каждого поддомена.
Недостатки:
финансовая сторона вопроса — нужно потратить деньги для уникализации материалов из основного сайта;
с Google этот метод продвижения работает хуже, чем с Яндексом;
ссылочная масса перетекает из основного ресурса на созданные региональные поддомены.
Очень популярная стратегия, которая хорошо работает в популярных поисковых системах. В этом случае на основном ресурсе создаются отдельные категории по городам, где компания собирается продвигать свои услуги. Как и в случае с поддоменами, здесь требуется создать уникальный контент. Если у вас имеются филиалы в других городах, обязательно указывайте их контакты в категориях по данному региону. Реализацию такой стратегии показала компания Idea Digital Agency, на страницах своего сайта, например одна из них: продвижение сайта в регионе Киев.
Преимущества продвижения через категории с регионами:
лучше работает в Google, чем поддомены;
легче реализовать и проконтролировать;
на сайте появляется больше страниц с оптимизированным контентом, что положительно влияет на посещаемость и повышает доверие поисковиков к ресурсу;
ссылочная масса остается на одном сайте.
Недостатки:
финансовая сторона — требуются денежные вложения для создания уникального оптимизированного контента;
проблемы с продвижением в Яндексе — в Яндекс.Мастере нельзя вручную задать больше двух регионов, в которых будет продвигаться ваш ресурс, однако при наличии филиалов вы можете добавить их в Справочник, и тогда ваш ресурс сможет продвигаться в нескольких регионах.
Эта стратегия несколько похожа на способ продвижения с поддоменами и отлично работает в поисковике Google. Суть ее заключается в создании отдельных сайтов, не связанных между собой. Для размещения используются разные домены по регионам (kyiv.com, dp.ua и т.п.). Чтобы избежать склеивания ресурсов потребуется создать максимально уникальный контент, в том числе и разные адреса, телефоны, e-mail.
Преимущества продвижения с помощью отдельных сайтов по регионам:
максимальная региональная оптимизация и хорошие показатели ранжирования по целевым и гео запросам;
хороший способ для продвижения в Google.
Недостатки:
внушительные денежные затраты, связанные с созданием новых сайтов;
чтобы не попасть под фильтры поисковиков следует создать полностью уникальный контент, что также требует финансовых вложений.
Эти стратегии можно применять для продвижения большинства ресурсов. Есть и другие способы, но они подойдут лишь некоторым бизнесам. Обязательно проанализируйте основных конкурентов прежде, чем приступать к продвижению. Иначе велик шанс потратить большие бюджеты и не добиться хороших результатов. Обращайтесь к специалистам Idea Digital Agency, чтобы получить максимум результата за хорошую стоимость. Оставьте заявку на сайте агентства, и менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей.