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Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить

Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить
19:38 Сегодня Телеграф
Президент США Дональд Трамп собирается запретить TikTok на территории США в субботу 1 августа. Чтобы спасти популярное приложение от блокировки, ее американское подразделение может купить компания Microsoft.

По данным источников, компания ByteDance, которой и принадлежит TikTok, уже провела переговоры с Белым домом и потенциальными покупателями, в числе которых и Microsoft. Результатов пока нет, но переговоры якобы планируют продолжить. По слухам, осложнения возникли из-за того, что ByteDance хочет более 50 миллиардов долларов и настаивает на сохранении за собой определенной доли предприятия.

При этом президент США Дональд Трамп (Donald Trump) готов запретить TikTok в Америке. Власти обеспокоены тем, что TikTok может передавать данные об американских пользователях китайскому правительству. Однако представители сервиса неоднократно опровергали эт обвинения.

"Данные американских пользователей TikTok хранятся в США со строгим контролем доступа сотрудников. Крупнейшие инвесторы TikTok приходят из США. Мы стремимся защитить конфиденциальность и безопасность наших пользователей", - подчеркивают в пресс-службе TikTok.

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В результате сервис могут запретить в США уже сегодня. Для этого Трамп может подписать соответствующий исполнительный указ или же воспользуется чрезвычайными экономическими полномочиями.

С одной стороны, в случае покупки TikTok американской компанией (той же Microsoft) вопрос о передаче данных Китаю будет закрыт. С другой стороны, запрет может означать, что Трамп намерен вытеснить социальную сеть с прибыльного рынка США. Да и Microsoft вряд ли оставит идею покупки сервиса, который под запретом.

Представители Microsoft пока не комментируют эту информацию.

Как сообщалось ранее, корпорация Facebook в скором времени представит новое приложение в более чем 50 странах мира, которое может стать конкурентом популярного китайского сервиса TikTok.

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Microsoft, Дональд Трамп, TikTok.

Автор:

Телеграф
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