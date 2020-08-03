Безопасность хостинга: как защитить ваш сайт от DDoS-атак?

DDoS-атаки кажутся неопытным людям чем-то, что грозит крупному бизнесу — большим интернет-магазинам, масштабным корпоративным сайтам, веб-ресурсам финансовых организаций. Но малый и средний бизнес тоже страдают от таких процессов, заказанных конкурентами или инициированных мошенниками.

Если описывать систему очень просто, то организаторы таких атак отправляют на сайт очень много ложных запросов — как будто это действуют реальные пользователи. Система, будучи не в состоянии их обработать в большом объеме, испытывает состояние коллапса — в результате веб-ресурс либо очень медленно работает, либо полностью отказывает. Реальные пользователи в такой ситуации не могут зайти в свой кабинет, совершить оплату, получить нужную информацию.

Для чего нужны DDoS-атаки

Проводятся DDoS-атаки с разными целями. В основном это либо уничтожение конкурирующей организации (временная парализация ее рабочих процессов), либо дестабилизация работы ресурса с целью последующего получения выкупа. И защита от DDoS атак в этом случае дешевле, чем любые деньги, которые выманили шантажом.

Какая бы ситуация ни коснулась вас, это неприятно и гарантирует много проблем — от ощутимых финансовых затрат до полной потери бизнеса. Еще страшнее, если ситуация завязана на репутационных потерях — например, связанных с утечкой личных данных клиентов. В таком случае дело коснется уже не самой компании, а отдельных личностей — и масштабы проблемы предсказать трудно.

Как защититься от атак

Для исключения таких ситуаций необходима защита от DDoS — и только профессиональная. Логика простая: занимаются такими атаками люди с большими знаниями и колоссальным опытом. Это не только сложная, но еще и незаконная задача — она не имеет отношения к новичкам, любителям. А это означает, что противостоять такому уровню профессионализма могут только люди с высочайшей квалификацией.

Компания «Датагруп» обеспечивает именно такую надежную защиту от DDoS-атак — для этих целей клиентам предлагается услуга DataProtec. Она основана на инструментах, разработанных компанией Arbor Networks. В своей сфере она занимает лидирующие позиции и предлагает клиентам гарантированно качественные решения, способные справиться с серьезными атаками.

Другие плюсы «Датагруп» выглядят так:

Опыт работы в этом направлении более 9 лет. За это время появилось много эффективных инструментов, разработаны планы реагирования на форс-мажорные ситуации.

Действие всех инструментов в режиме реального времени. То есть смысл не в том, чтобы реанимировать сайт, а в недопущении подобной проблемы.

Возможность владельца постоянно знакомиться со статистикой атак и их отражения, участвовать в управлении процессом.

Эффективность принимаемых мер подтверждается специальным аттестатом, выданным Государственной службой спецсвязи и защиты информации. Это аттестат соответствия защищенности, свидетельствующий, что работа ведется на самом высоком уровне и реализует государственные стандарты. Не зря компании «Датагруп» доверяют свои веб-ресурсы крупные банки и другие влиятельные клиенты.