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"Невероятный спрос": Starlink просит увеличить количество пользователей до 5 миллионов

"Невероятный спрос": Starlink просит увеличить количество пользователей до 5 миллионов
Обновлено 02:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
В SpaceX рассказали о "невероятном спросе" со стороны потенциальных клиентов на подключение к сети Starlink. В связи с этим компания просит власти США увеличить число максимально возможных пользователей до 5 миллионов.

По данным SpaceX, по всей территории США к Starlink готовы подключиться уже 700 тысяч физических лиц. SpaceX запросила разрешение у регуляторов на увеличение количества авторизованных пользовательских терминалов (устройства для подключения к спутниковому интернету).

Этот запрос поступил после анонса сервиса для потенциальных клиентов. 

Компания обновила сайт и предложила предоставить адрес почты для тех пользователей, которым интересны новости сервиса. 

После регистрации Starlink отправляет письма клиентам, в том числе и новости о том, смогут ли они воспользоваться сервисом спутникового интернета. 

Частичное бета-тестирование Starlink планируется начать летом 2020 года. После него запустится и публичный бета-тест. 

Компания заявляла, что коммерческие услуги для севера США и Канады начнут предоставлять до конца 2020 года, а до конца 2021 года сервис станет доступным для всего мира.  

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Starlink представляет собой сеть следующего поколения. Она призвана обеспечить доступ к широкополосному связи с интернетом для жителей всей Земли. 

Проект начали реализовывать в феврале 2018 года. Для реализации поставленной цели планируется запустить 12 тысяч мини-спутников. 

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Все по теме:

Интернет, SpaceX, Starlink.

Автор:

Телеграф
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