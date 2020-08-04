"Невероятный спрос": Starlink просит увеличить количество пользователей до 5 миллионов

В SpaceX рассказали о "невероятном спросе" со стороны потенциальных клиентов на подключение к сети Starlink. В связи с этим компания просит власти США увеличить число максимально возможных пользователей до 5 миллионов.

По данным SpaceX, по всей территории США к Starlink готовы подключиться уже 700 тысяч физических лиц. SpaceX запросила разрешение у регуляторов на увеличение количества авторизованных пользовательских терминалов (устройства для подключения к спутниковому интернету).

Этот запрос поступил после анонса сервиса для потенциальных клиентов.

Компания обновила сайт и предложила предоставить адрес почты для тех пользователей, которым интересны новости сервиса.

После регистрации Starlink отправляет письма клиентам, в том числе и новости о том, смогут ли они воспользоваться сервисом спутникового интернета.

Частичное бета-тестирование Starlink планируется начать летом 2020 года. После него запустится и публичный бета-тест.

Компания заявляла, что коммерческие услуги для севера США и Канады начнут предоставлять до конца 2020 года, а до конца 2021 года сервис станет доступным для всего мира.

Starlink представляет собой сеть следующего поколения. Она призвана обеспечить доступ к широкополосному связи с интернетом для жителей всей Земли.

Проект начали реализовывать в феврале 2018 года. Для реализации поставленной цели планируется запустить 12 тысяч мини-спутников.