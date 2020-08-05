Самый ходовой телефон от Google

Телефон от компании Google - это модно и оригинально на сегодняшний день.

Надоели Iphone и Samsung, тогда только телефон от Google. Да, кто еще не в курсе, поисковая система в Интернете делает телефоны. Многие отмечают, что телефоны - это не фишка Google, но есть и удачные модели.

На днях компания Google предоставила новую модель Google Pixel 4А с улучшенными характеристиками. Но его цена, как и всего только вышедшего, конечно, кусается. Но, в этом есть огромный плюс - цены на ходовую модель Google Pixel 3А пошли вниз.

Есть ли смысл в 2020 году брать Google Pixel 3А?

Модель Google Pixel 3А замечательно зашла в 2019 году. Это отличный маленький (5.6), удобный, быстрый и рабочий смартфон с хорошей камерой. К слову, это первый бюджетный смартфон от Google, который пользуется спросом. С выходом модели весной 2019 года продажи Pixel выросли в два раза.

Напомним, ключевые характеристики Google Pixel 3А:

Дисплей 5.6 OLED (1080 x 2220) / 441 ppi

Оперативная память 4 ГБ

Встроенная память 64 ГБ

Камера 12.2 МП / двойная LED вспышка / автофокус / фронтальная 8 МП

Вес 147 г

Количество SIM-карт 1

Операционная система Android 9.0 (Pie)

Процессор Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 + Adreno 615

Батарея 3000 мAч

Разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Модель предоставлена в трех цветах: черный, белый и сиреневый.

Конечно, у новой модели будет уже 6 ГБ оперативная память, 128 ГБ встроенной памяти. Но в остальном телефоны практически совпадают. Поэтому, кардинальных причин, чтобы менять Google Pixel 3А на четвертую модель - нет.

Если кого-то смущает 64 ГБ встроенной памяти, то можно с легкостью использовать облачный сервис родной компании Google.

По автономности работы многое говорит уже то, что батарея в новом телефоне осталась на прежнем уровне. Фактически полного заряда 3000 мAч хватает до 2 суток. При более интенсивном использовании - 8-15 часов.

Многих радует разъем 3,5 мм для подключения наушников, чего нету у аналогов других марок.

С учетом пандемии коронавируса поступление в продажу Google Pixel 4А ожидается на октябрь 2020 года. И это в лучшей случае. Поэтому дождаться более новую модель Google в этом году, конечно, можно. Но, взять ходовую и проверенную временем модель можно сейчас. К тому же, компания уже сняла эту модель с производства.

Из минусов модели Google Pixel 3А - это объемы памяти, которых со временем может не хватать. Также, большой минус всех телефонов Google - их трудно достать. Далеко не в каждой стране есть возможность приобрести такие телефоны.

Один из главных плюсов телефонов Google является родное программное обеспечение, которое известно во всем мире.

В любом случае, человек с телефоном от Google в руке всегда вызывает интерес. Поэтому, модель Google Pixel 3А остается актуальной и в 2020 году. Если говорить о лучшем моменте покупки, то он может только наступить. Ведь уже задержавшийся выпуск четвертой модели способствует снижению цены предшественника, а параметры не так уж и отличаются. Еще месяц-два тому цены кусались и можно было подумать в сторону аналога другой марки, то сегодня ценники приятно падают.