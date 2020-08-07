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Google Play Music прекращает работу

Google Play Music прекращает работу
19:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Google сообщила о том, что было принято решение окончательно попрощаться с музыкальным сервисом Google Play Music.

Музыкальный сервис прекратит свою работу с октября по конец декабря текущего года. Но перед этим, всем пользователям будет отправлено уведомление.

Уже через месяц пользователи не смогут скачивать и загружать музыку в Менеджер загрузок. Также закроется и музыкальный магазин в Google Play. Там не можно будет покупать музыку, а все предзаказы будут отменены.

В компании призывают пользователей переходить на YouTube Music. Этот музыкальный сервис был представлен в марте 2018 года, и был разработан той же командой, что и Google Play Music.

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Всю музыку из своих библиотек, список треков, плейлистов и радиостанций можно будет перенести в YouTube Music. Пользователи, которые хотят перенести свои музыкальные библиотеки из Google Play Music, смогут сделать это до декабря 2020 года, после чего их библиотеки Google Play Music больше не будут доступны.

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Все по теме:

Google, Технологии, Техно, Google Play Music.

Автор:

Телеграф
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