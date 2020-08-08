Складной смартфон и еще 4 сюрприза: что готовит пользователям Huawei

Популярный инсайдер раскрыл подробности дальнейших новинок от компании Huawei.

Эван Бласс обнародовал список устройств, над которыми сейчас работает компания Huawei.

Эту информацию он обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Итак, в списке пять гаджетов. Первый — новый складной смартфон Huawei Mate X2. Аппарат имеет кодовое название Teton. Детали нового устройства Бласс не сообщил, но согласно заявлению основателя компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга, гаджет будет иметь пластиковый экран (CPI) вместо ультратонкого стекла (UTG). Внешне у смартфона будет сходство с Galaxy Z Fold 2. Таким образом, в отличие от Mate X и Mate Xs, у него будет два дисплея: основной и дополнительный на внешней стороне. Поставлять дисплеи будут компании Samsung и BOE.

Some Huawei codenames: Teton - Mate X2

Jessica/Barbie - next-gen Nova

Franklin - Y9a

Mermaid - FreeBuds Pro

Stia - Watch Fit — Evan Blass (@evleaks) August 7, 2020

Далее по списку новое поколение смартфонов Huawei Nova, имеющее кодовые названия Jessica/Barbie, бюджетник Huawei Y9a (Franklin), TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro (Mermaid) и умные часы со странным названием Huawei Watch Fit (Stia).

К сожалению, даты релизов всех этих новинок пока неизвестны.

Напомним, EMUI 11, которая базируется на Android 11, должны получить 40 моделей устройств Huawei. По данным компании, в результате пользовательская база превысит 250 миллионов человек.

Компания Huawei огласила дату проведения конференции для разработчиков HDC 2020. Об этом они объявили на своей странице в Twitter. Согласно официальному посту, Huawei Developer Conference 2020 будет проведена с 10 по 12 сентября в Китае.