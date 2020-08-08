Компания Samsung готовит новый ноутбук-трансформер

Компания направила в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию торговой марки Galaxy Book Flex 5G.

Компания Samsung анонсировала новые ноутбуки Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion еще в конце октября 2019 года. А в начале текущего года дебютировал Galaxy Book Alpha. Теперь компания готовит "пополнение" линейки еще одной моделью.

В Ведомстве Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) появилась заявка на регистрацию новой торговой марки. Новая заявка на товарный знак указывает на то, что Samsung намеревается вскоре анонсировать 5G-модель Flex. Она относится к классу 9, описание которого включает планшетные и портативные компьютеры, компьютеры, компьютерные мониторы, компьютерные программные приложения.

Хотя компания Samsung пока зарегистрировала только название "Samsung Book Flex 5G", можно предположить, что этот новый портативный компьютер войдет в линейку Galaxy.

Издание LetsGoDigital на основе документации сделало рендеры нового устройства. Предположительно, что это будет ноутбук-трансформер с вращающимся на 360 градусов сенсорным дисплеем, который можно будет использовать в качестве и ноутбука, и планшета.

Судя по названию, новинка будет поддерживать сети пятого поколения. Также ожидается фирменный стилус S Pen в комплекте. Возможно, это будет обновленное перо, как у флагмана Galaxy Note 20 Ultra и планшетов Galaxy Tab S7.