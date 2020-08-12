Смартфон не для всех: Huawei Mate 40 выйдет лишь в некоторых странах

На своей странице в Твиттере Эван Бласс рассказал, что Huawei Mate 40 проходит под кодовым названием Ocean. В отличие от старшей модели, Huawei Mate 40 Pro, смартфон выйдет в продажу лишь в некоторых странах.
Компания идет на подобный шаг по причине ограниченного количества новых флагманских процессоров Kirin.
Из-за санкций США компания TSMC больше не сможет производить чипы Kirin для Huawei. Вероятно, на смену придет американский "чипмейкер" Qualcomm.
Говорят, что Huawei Mate 40 получит 6.4-дюймовый OLED-дисплей с отверстием для двойной селфи-камеры. Плюс ко всему, аппарат получит 5G-модем, камеру с тремя модулями, специальный 3D-датчик, ИК-порт для управления техникой, подэкранный сканер отпечатков пальцев и новую версию оболочки EMUI 10.
Анонс Huawei Mate 40 ожидается в сентябре или октябре. Стоимость новинки пока неизвестна.