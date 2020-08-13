HTC Desire 20 Pro: новый смартфон компании теперь доступен и в Европе

Еще в июне компания HTC выпустила у себя на родине смартфон Desire 20 Pro, а теперь новинка появилась и в Европе.

Компания HTC уже запустила продажи нового смартфона в таких странах Европы, как Великобритания, Франция, Испания, Италия, Польша и Нидерланды. Устройство можно заказать на официальном сайте производителя. Ценник составляет 279 евро.

Гаджет представлен в одной расцветке и с одной модификацией памяти с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ.

Новый смартфон от компании HTC получил 6.5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FHD+, Bluetooth 5.0, разъём для наушников и NFC-модуль для бесконтактных платежей. "Под капотом" спрятался чип Qualcomm Snapdragon 665 и мощный аккумулятор на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0.

Новинка может похвастаться основной камерой с четырьмя модулями на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталкой на 32 Мп. Поставляется аппарат с ОС Android 10.