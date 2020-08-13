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Анонсирован командный шутер G. I. Joe: Operation Blackout: трейлер (Видео)

Анонсирован командный шутер G. I. Joe: Operation Blackout: трейлер (Видео)
20:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
GameMill Entertainment анонсировала командный шутер от третьего лица G.I. Joe: Operation Blackout, который появится в октябре на консолях и персональных компьютерах.

В этот раз бойцы G. I. Joe отправятся в логово Кобры, где, по классике, постараются помешать злым планам злодеев.

Видимо, разработчики пытаются сделать из Operation Blackout геройский шутер.

Геймеры получат в распоряжение 12 бойцов, а среди подтвержденных числятся Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock и Storm Shadow. Всего планируется 18 миссий сюжетной кампании, которую позволят пройти в одиночку и кооперативе по разделенному экрану или по сети.

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Релиз G. I. Joe: Operation Blackout назначен на 13 октября для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Как сообщалось ранее, Национальный фонд грамотности Великобритании обнародовал данные исследования, в котором говорится о том, что видеоигры мотивируют подростков к чтению и увлечению искусством.

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Игры, G. I. Joe, Game Mill Entertainment, G. I. Joe: Operation Blackout.

Автор:

Телеграф
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