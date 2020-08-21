Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

Последнее обновление Lightroom для пользователей платформы iOS удалило фотографии пользователей.

Обновление приложения Adobe Lightroom для iPhone и iPad стерло те фотографии и пресеты пользователей, которые еще не были синхронизированы с облаком.

Представители компании Adobe подтвердили, что вернуть их невозможно.

Проблему впервые описали на форумах отзывов о Photoshop 18 августа, когда приложение Lightroom для iOS было обновлено до версии 5.4. Пользователь по имени Мохамад Алиф Экнур написал, что спрашивает, почему все его фотографии, пресеты и данные водяных знаков исчезли после обновления до последней версии через магазин приложений iOS.

После этого остальные пользователи тоже начали сообщать о аналогичной ситуации в приложении.

20 августа Adobe официально подтвердила проблему, объяснив, что у клиентов, обновивших Lightroom 5.4 на iPhone и iPad, "могут отсутствовать фотографии и пресеты", что эти фотографии и пресеты "не подлежат восстановлению" и что они "искренне извиняются" перед пользователями, которых затронула проблема.

Версия 5.4.1, которая не удаляет файлы, уже выпущена, но она ничего не может сделать с потерянными данными. Также отмечается, что Lightroom на Android, Desktop и Lightroom Classic не пострадали.

Напомним, мессенджер Telegram празднует свое 7-летие, и в честь этого выпущено обновление с символичным номером 7.0, которое добавляет возможность видеозвонков.