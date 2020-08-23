Apple удешевит аккумуляторы iPhone 12, чтобы компенсировать затраты на 5G

В этом году смартфоны семейства iPhone 12 станут первыми с поддержкой 5G. А это дополнительные траты на 5G-модемы, но Apple, похоже, нашла выход из положения.

По прогнозам известного аналитика Минг-Чи Куо, технология 5G с частотой менее 6 ГГц обойдется в $75-$85, а mmWave, обеспечивающая поддержку сетей пятого поколения с частотой выше 6 ГГц, стоит $125-$135.

Но Apple не хочет резко повышать цены на смартфоны, поэтому, по словам Куо, сэкономит на других компонентах. В частности, на аккумуляторной плате. Компания переходит к более простой и компактной конструкции с меньшим количеством слоев, что на 40-50% дешевле. Хотя это, вероятно, внесет небольшой вклад в общие затраты Apple.

На этом производитель не остановится, и в следующем году планируется снижение еще на 30-40%.

По информации аналитика, Apple также оказывает ценовое давление на поставщиков плат для наушников AirPods, при этом средняя цена на мягкие и жесткие платы для AirPods 2 снизилась на 25-35% с первого полугодия.

Напомним, в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12.

Как сообщалось ранее, в сети появились фото линейки iPhone 12 в чехлах до официальной презентации.