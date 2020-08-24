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С днем рождения, Украина: Google отметил День Независимости Украины праздничным Doodle

С днем рождения, Украина: Google отметил День Независимости Украины праздничным Doodle
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Специально к главному национальному празднику Украины компания Google приготовила новый Doodle.

Сегодня, 24 августа 2020 года, Украина отмечает свой двадцать девятый день рождения. Именно в этот день, в 1991 году, Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

День Независимости Украины считается одним из самых важных украинских праздников в году, и компания Google решила сделать подарок нашей стране в виде праздничного Doodle.

Сегодняшний Doodle некая интерпретация национального флага Украины. На фоне сине-желтого фона изображен венок с цветами - желтыми подсолнухами и синими васильками. Венок в названии играет роль одной из букв "О" в слове "Google".

Google называет "маленькие солнца" - "национальным цветком" нашей страны, напоминая о давней традиции выращивания подсолнечника в Украине, отчасти благодаря полезному и универсальному маслу этого цветка.

"Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных земель Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире. С Днем Независимости, Украина!" - говорится в сообщении Google.

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Все по теме:

Google, Технологии, День независимости Украины, Doodle, Техно, Дудл.

Автор:

Телеграф
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