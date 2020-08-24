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Не одни же смартфоны выпускать: Nokia готовит к выходу кнопочные телефоны

Не одни же смартфоны выпускать: Nokia готовит к выходу кнопочные телефоны
12:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
В сети появились изображения трех новых устройств Nokia. Это будут кнопочные телефоны с поддержкой 4G.

Первый телефон — это новый вариант Nokia 215, который будет называться просто Nokia 215 (2020) или Nokia 215 4G. Похоже, это будет самая простая дешевая модель: у нее даже нет камеры.

Вторая новинка — Nokia 225, уже с камерой и поддержкой таких приложений, как YouTube и Facebook.

Наконец, третье устройство — это телефон с кодовым именем Leo Basic. Он должен поддерживать Whatsapp, Facebook и Google Assistant (похоже, для вызова голосового помощника предназначена кнопка сбоку). Это значит, что Leo Basic, скорее всего, будет использовать операционную систему KaiOS.

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Цены и точные даты запуска остаются неизвестными. На дисплеях первых двух моделей обозначена дата 3 августа. Похоже, их планировали представить в этот день, но анонс пришлось перенести.

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Гаджеты, Nokia, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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