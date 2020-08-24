Такого еще не было: Xiaomi разрабатывает смартфон с небычной камерой

Компания Xiaomi запатентовала смартфон с подвижной камерой.

Компания Beijing Xiaomi Mobile Software в октябре 2019 года подала в USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США) патент на смартфон с необычной камерой.

В конце июля патент был одобрен и опубликован в базе данных WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), а издание LetsGoDigital на основе документации создало рендеры устройства.

Главная фишка такого смартфона Xiaomi — это камера. Модуля у нее всего два, но они могут двигаться и имеют малый угол обзора. С помощью этой камеры можно будет делать качественные широкоугольные снимки без искажений.

На патентных изображениях камеры расположены горизонтально, но в документации говорится, что их можно расположить и вертикально.

Пока это всего лишь патент, поэтому неизвестно, выпустит ли Xiaomi смартфон с такой камерой.