Официальный анонс не за горами: TV-приставка Google Sabrina появилась в базе FCC

Google подал документы на два новых устройства с модельными номерами GZRNL и G9N9N. Скорее всего, это сама приставка и пульт дистанционного управления.

Уже на протяжении нескольких месяцев в сети появляется информация о новой телевизионной приставке Google под кодовым названием Sabrina, которая придет на смену Chromecast Ultra. И вот устройство появилось в базе данных Федеральной комиссии связи США (FCC).

Если точнее, Google подал документы на два новых устройства с модельными номерами GZRNL и G9N9N. GZRNL поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, и это, скорее всего, сама приставка. На сайте также есть этикетка, которая будет размещена на тыльной стороне.

В свою очередь, G9N9N поддерживает только соединение по Bluetooth. Похоже, это пульт дистанционного управления к приставке. Больше никакой информации, к сожалению, нет: в целях конфиденциальности другие данные сертификации скрыты.

Но это значит, что официальный анонс Google Sabrina уже скоро. Возможно, приставку представят вместе со смартфонами Pixel 5 и Pixel 4a 5G 30 сентября.

Напомним, Google Sabrina приписывают чип Amlogic S905×2, который поддерживает 4K, HDR10, HLG и Dolby Vision, а также графический процессор ARM Mali-G31 MP2 и 2 ГБ оперативной памяти. Работать Sabrina будет под управлением операционной системы Android TV с обновлённым дизайном интерфейса.

Как сообщалось ранее, техногигант Google анонсировали крупнейшее обновление для TWS-наушников Pixel Buds.