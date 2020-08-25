"Скайнет" vs человек - "без шансов": пилот ВВС США в сухую проиграл пять "воздушных боев" против ИИ

Модель искусственного интеллекта пять раз "сбила" пилота ВВС США на виртуальных соревнованиях по воздушному бою. Пилот посетовал, что у него не было ни единого шанса на победу.

В финальном раунде соревнования между летчиками ИИ DARPA AlphaDogfight Trial прошло соревнование между моделью и настоящим пилотом истребителя F-16. Они провели пять виртуальных боев в воздухе, в каждом из них победил ИИ. Его разработала компания Heron Systems.

"Стандартные приемы воздушного боя, которые изучают летчики-истребители, не сработали", — признал проигравший пилот.

Все имитационные бои истребителей были ограничены — пилоту и ИИ разрешили использовать только носовую пушку. После боя пилот отметил, что он адаптировался к тактике модели, сменил тактику, что позволило ему продержаться в воздухе значительно дольше, но у него "не было шансов". ИИ способен прицеливаться очень точно, он делает это хорошо даже в случаях, когда пилот F-16 кружил низко над землей на высокой скорости.

Тесты были заключительным этапом перед тем, как будет объявлен тендер Air Combat Evolution. Его победитель должен создать для Пентагона систему ИИ для управления беспилотными аппаратами, играющими роль ведомого для истребителей. В случае появления системы, пилот сможет управлять не только самолетом, но и группой беспилотников.

Издание Defense One отметило, что эта модель и другие ИИ обучали с помощью усиленного глубокого обучения, их тренировали с помощью многократных попыток выполнения задач в виртуальной среде. При этом ИИ не разрешалось использовать информацию, полученную в этих боях, для обновления во время соревнований. Все знания, которые они демонстрировали во время боя, они получили во время предыдущих тренировок.