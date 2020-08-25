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Samsung Galaxy M51: что представляет из себя новый смартфон компании

Samsung Galaxy M51: что представляет из себя новый смартфон компании
11:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В сети появились подробные характеристики и рендеры новинки от Samsung - Galaxy M51 .

Смартфон получил крупный экран с тонкими рамками и круглым отверстием посередине для фронтальной камеры. Основная камера выполнена в прямоугольном блоке, как и у большинства современных смартфонов. А вот сканер отпечатков пальцев почему-то находится сбоку, а не под экраном.

На рендерах Galaxy M51 показан только в черном и белом цветах, но наверняка, будут и другие расцветки.

Кроме того, инсайдер Sudhanshu опубликовал список полных характеристик смартфона. Это 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1080×2340 и частотой обновления кадров 60 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 730G и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Фронтальная камера у Galaxy M51 32-мегапиксельная, основная состоит из четырех модулей: 64 Мп (f/1.8) + 12 Мп широкоугольная камера (f/2.2) + 5 Мп датчик глубины (f/2.4) + 5 Мп макро модуль (f/2.4).

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Сюда же можно добавить 3,5 мм разъем для наушников, USB-C порт, поддержку карт памяти microSD объемом до 512 ГБ и Android 10. Габариты смартфона 163×78×8.5 мм, вес — 213 г.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно, Samsung Galaxy M51.

Автор:

Телеграф
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