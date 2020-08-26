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Можно сыграть за Коби Брайанта: "демка" NBA 2K21 стала доступна на консолях текущего поколения

Можно сыграть за Коби Брайанта: "демка" NBA 2K21 стала доступна на консолях текущего поколения
09:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Демо-версия баскетбольного симулятора NBA 2K21 стала доступна для владельцев PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Геймеры смогут сыграть за четыре команды: Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, All-Time Lakers и All-Time Celtics. Примечательно, что в состав последних двух выходят звезды, которые уже не играют, к примеру, Коби Брайант, погибший в начале 2020 года.

Ко всему в "демку" попал MyPLAYER Builder, в котором геймеры могут создать собственного игрока. Поиграв в NBA 2K21 Demo также получится оценить новую систему бросков, улучшения Pro Stick и другие обновления для серии.

"Демка" займет на вашем устройстве 31 ГБ, а созданные персонажи и полученный прогресс останутся и после релиза игры.

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Выйдет NBA 2K21 уже 4 сентября на консолях нынешнего поколения и PC. К тому же 2K обещает версию для PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Все по теме:

Технологии, Игры, Техно, NBA 2K21.

Автор:

Телеграф
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