Самый быстрый: ASUS представила новый игровой монитор

ASUS Republic of Gamers представила новый игровой монитор, который выделяется самой быстрой частотой обновления.

ROG Swift 360Hz поддерживает частоту обновления экрана в 360 Гц. К тому же устройство получило чип NVIDIA G-SYNC, который обеспечит плавную прорисовку и избавит геймеров от разрывов изображения. Сама 24.5-дюймовая матрица ROG Swift 360Hz выполнена по технологии IPS, а разрешение составляет 1920×1080 — Full HD.

Характеристики ROG Swift 360Hz:

Размер: 24,5-дюймовая панель (16:9)

Тип: IPS

Поверхность дисплея: Матовая

Разрешение: 1920×1080

Яркость: 400 кд/м²

Частота обновления: 360 Гц

Отклик: 1 мс

Точность цветопередачи: ΔE < 1,5

Интерфейсы: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0×2, выход для наушников

Габариты: 557 x (379–499) x 247 мм (с подставкой), 7.1 Кг

Начало продаж запланировано на сентябрь, но Asus отмечают, что в Украину монитор может доехать с опозданием. Цены на ROG Swift 360Hz стартуют от $700.

ASUS позиционирует ROG Swift в качестве монитора для любителей многопользовательских игр, в частности королевских битв. В рамках рекламной кампании производитель даже запустил акцию с участием чемпиона мира по Fortnite 2019 года с ником Bugha.

В социальных сетях геймеры могут оставить про-игроку испытания, которому тому придется пройти на системе с монитором ROG Swift 360Hz. Например, можно заставить Bugha участвовать в матче без снайперских винтовок или строительства сооружений.

ROG и Bugha выберут три из представленных испытаний, а выполнение будет опубликовано на YouTube-канале Bugha. Испытания можно отправить в виде комментария с хэштегом #ROGSwift360Hz в одном из твитов Bugha, под его TikTok-видео, а также на страницах Twitter, TikTok, Instagram и Facebook бренда ROG.