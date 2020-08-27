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Скоро релиз? Новые iPad и Apple Watch "засветились" в базах данных

Скоро релиз? Новые iPad и Apple Watch "засветились" в базах данных
16:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Apple зарегистрировала новые модели планшетных компьютеров и персональных носимых электронных устройств.

Apple пока не объявляла даты релиза нового iPad и Apple Watch 6, но блогер Джон Проссер пророчил запуск в сентябре, и в итоге может оказаться прав.

Новый iPad и Apple Watch 6 "засветились" в базе данных Евразийской экономической комиссии, предвещая скорый релиз.

Apple зарегистрировала семь новых моделей "планшетного компьютера": A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 и A2429. Подробные характеристики не указываются, но все устройства работают на iOS 14.

В базе данных нашлись и новые модели "персональных носимых электронных устройств". Часть серийных номеров совпадает с Apple Watch 3, Series 4 и Series 5, но также присутствуют и восемь новых: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 и A2356. Работают они на watchOS 7, подтверждая своей отношение к Apple Watch.

Теперь и Apple: iPhone сделают складным

Отметим, что Apple обязана до старта продаж сообщать в ЕЭК об оборудовании, которое использует технологии шифрования. Зачастую "купертиновцы" проходят эту процедуру примерно за месяц до официального запуска продуктов на рынок. Apple официально не называла дату запуска новых гаджетов, но, если верить утечкам, то устройства попадут на полки 7 сентября.

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Apple, Гаджеты, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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