Александр Дюма: Google посвятил Doodle знаменитому роману французского писателя

28 августа вышла в свет первая часть культового романа "Графа Монте-Кристо" французского писателя Александра Дюма.

Сокращенная версия одного из его самых известных романов "Граф Монте-Кристо" включена в сегодняшнюю иллюстрацию Doodle.

В этот день в 1884 году газета Les Journal des Débats опубликовала первую часть романа, которая периодически появлялась в публикации до 1846 года.

Эдмон Дантес, главный герой произведения, несправедливо обвинен и заключен в тюрьму в замке Иф на острове Монтекристо. Попадает он туда еще юношей, а выходит через 14 лет - зрелым мужчиной, все мысли которого о мести.

Дантеса не выпускают из тюрьмы - он убегает, удачно притворяясь мертвым. А еще и приобретает огромное сокровище, о котором узнал из рассказа другого заключенного.

Благодаря деньгам Дантес снова притворяется - графом Монте-Кристо. Потом одного за другим находит своих обидчиков и целенаправленно разрушает их жизнь.

Собственно, "Граф Монте-Кристо" - это роман о мести. Это роман о том, что месть в итоге удовольствия и счастья не приносит.

Стоит отметить, "Граф Монте-Кристо" - невероятно успешный приключенческий роман о несправедливости и мести за нее, написанный и опубликованный в XIX веке. Автор произведения - Александр Дюма-отец, один из самых популярных писателей современности.