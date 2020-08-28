Пока только слух: OnePlus готовит новый бюджетник

Если верить инсайдерам, то компания OnePlus готовит бюджетник за $200.

Если верить инсайдерам Android Central, то новую модель назвали One Plus Clover, и на полки магазинов смартфон попадет с ценником в $200.

За эти деньги пользователь получит чип Snapdragon 460, IPS-дисплей на 6.52-дюйма с разрешением 720p. Высокой частоты обновления ждать не стоит, и экран, скорее всего, будет работать при 60 Гц. Оперативной памяти стоит ждать 4 ГБ, а для хранения данных выделят 64 ГБ, к тому же сообщается о поддержке карт памяти microSD.

Что касается фотовозможностей, то источник говорит о модуле на три камеры с основным объективом на 13 МП и парой дополнительных по 2 МП. Возможно, OnePlus поставят уже стандартные макро-объектив с датчиком глубины резкости.

Фишкой смартфона станет аккумулятор на 6 000 мАч, который при учете процессора и экрана должен жить до двух дней. К тому же источник говорит о 18-ватной зарядке. Старт продаж стоит ждать до конца 2020 года.