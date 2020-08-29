Huawei Watch Fit: компания выпустила бюджетные смарт-часы с прямоугольным дисплеем (Фото)

Компания Huawei, не дожидаясь выставки IFA 2020, представила новые "умные" часы Huawei Watch Fit.

Внешне часы больше похожи на фитнес-трекер благодаря вытянутому AMOLED дисплею с диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280×456 пикселей. Корпус защищен от воды и может погружаться на глубину до 50 метров.

Huawei Watch Fit умеют измерять сердечный ритм, уровень насыщения крови кислородом, мониторят качество сна, поддерживают 11 предустановленных спортивных режимов и 85 настраиваемых, в том числе йогу.

Также часы предлагают 12 быстрых тренировок с анимацией упражнений.

В обычном режиме от одного заряда Huawei Watch Fit работают до 10 дней, при активном использовании - до 7. Есть также GPS.

Как и другие модели, часы выводят на экран уведомления, информацию о входящих вызовах, на выбор есть разные циферблаты и функция Always-on Display. Габариты составляют 46×30×10,7 мм, вес - 21 г.

Huawei Watch Fit обойдутся в $110.

Как сообщалось ранее, Amazon представила новый фитнес-браслет и сервис Amazon Halo.