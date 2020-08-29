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У Huawei Mate 30 Pro может появиться Lite-версия: подробности

У Huawei Mate 30 Pro может появиться Lite-версия: подробности
14:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Неизвестный смартфон с кодовым обозначением LIO-AN00m появился в базе данных TENAA.

В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появился неизвестный смартфон Huawei с кодовым обозначением LIO-AN00m. По характеристикам и дизайну он похож на флагман Mate 30 Pro, но попроще. Поэтому источники считают, что это его Lite-версия. В Китае это может быть Mate 30 Pro Youth Edition, а на международном рынке - Mate 30 Pro Lite, хотя название, конечно, странное.

У новинки такой же 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1176 точек, восьмиядерный чип с частотой 2,86 ГГц, а также 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ хранилища. Емкость аккумулятора - 4400 мАч, есть поддержка 5G и операционная система Android 10.

А вот камеры у смартфона попроще: 16-мегапиксельная фронталка (у Mate 30 Pro 32 Мп) и 32 Мп основной датчик (вместо 40 Мп).

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Watch Fit: компания выпустила бюджетные смарт-часы с прямоугольным дисплеем (Фото)

Когда Huawei представит новую модель и сколько она будет стоить - пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Huawei объявила о своем участии в выставке IFA 2020, которая в этом году пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине.

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Huawei, Huawei Mate 30 Pro.

Автор:

Телеграф
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