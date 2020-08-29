Скачать
Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в столице: за сутки от заболевания скончались 6 человек
Коронавирус в столице: за сутки от заболевания скончались 6 человек
Войска НАТО в Балтике: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко в "гибридной войне"
Войска НАТО в Балтике: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко в "гибридной войне"
Ведущий полузащитник покинул Интер
Ведущий полузащитник покинул Интер
Аккаунт Epic Games исчез из App Store
Аккаунт Epic Games исчез из App Store

Аккаунт Epic Games исчез из App Store

Аккаунт Epic Games исчез из App Store
16:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания Apple приняла решение удалить учетную запись Epic Games в App Store.

Аккаунт разработчика игр Epic Games убрали из магазина App Store. Однако профиль, связанный с движком Unreal Engine, продолжает работать. Видимо, это связано с судебным запретом.

Таким образом, у Epic Games теперь нет возможности отправлять в App Store приложения и обновления. Игры, загруженные ранее, продолжат работать, но внутриигровые покупки больше не будут доступны для игроков Fortnite.

"Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games в App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над их релизами. Суд рекомендовал Epic придерживаться принципов платформы во время рассмотрения дела, соблюдая правила, которым компания следовала в течение последнего десятилетия. Epic отказалась. Вместо этого они неоднократно загружали обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и втягивает пользователей в борьбу Epic. Мы надеемся, что сможем работать вместе в будущем, но к сожалению, сегодня это невозможно", — говорится в заявлении Apple.

Скоро релиз? Новые iPad и Apple Watch "засветились" в базах данных

Стоит отметить, что тут же после удаления учетной записи Apple запустила активную рекламу игры PUBG Mobile, являющейся одним из главных конкурентов Fortnite.

Напомним, пару недель назад "Эпики" внедрили альтернативный способ оплаты в Fortnite, позволяющий нести деньги прямиком Epic Games. Таким образом Apple и Google не получали отчислений в 30% за транзакции, что огорчило компании. В итоге владельцы Google Play и App Store удалили Fortnite из магазинов, а Epic Games подала в суд на платформодержателей.

После этого Apple пригрозила удалить аккаунт разработчика Epic Games и отрезать компанию от Apple Developer Program.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, App Store, Epic Games, Fortnite.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать
02 29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки
04 Украинский футболист рассказал, как у него в Шахтере отобрали медаль Кубка УЕФА и отдали бразильцу (Видео)
05 Какие продукты нельзя кушать мужчинам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД: Число задержанных на протестах в Беларуси в пятницу составило 32 человека
МВД: Число задержанных на протестах в Беларуси в пятницу составило 32 человека
COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста
COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста
50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)
Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь