Не лучшие дни для Huawei: аналитик дал пессимистичный прогноз о будущем компании

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) дал прогнозы относительно дальнейшей судьбы Huawei, и они не вызывают оптимизма.

У Huawei сейчас далеко не лучшее время, и все из-за санкций США. Америка сначала запретила американским компаниям сотрудничество с Huawei, после чего распространила запрет и на иностранные компании, которые используют в своей работе американские технологии и компоненты.

В результате Huawei осталась и без сервисов Google, и без фирменных чипов Kirin, производством которых занималась TSMC.

По словам Куо, при благоприятном развитии событий продажи упадут, а китайский производитель потеряет долю на рынке. Худший сценарий и вовсе предполагает уход Huawei с рынка смартфонов. Это станет настоящим подарком для китайских конкурентов вроде OPPO, Vivo и Xiaomi.

В последний сценарий, конечно, верится с трудом, так как у Huawei огромная поддержка в Китае, благодаря которой ее продажи увеличиваются. Но урон от санкций точно будет серьезным.