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Не лучшие дни для Huawei: аналитик дал пессимистичный прогноз о будущем компании

Не лучшие дни для Huawei: аналитик дал пессимистичный прогноз о будущем компании
Обновлено 05:24 Сегодня Телеграф gagadget.com
Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) дал прогнозы относительно дальнейшей судьбы Huawei, и они не вызывают оптимизма.

У Huawei сейчас далеко не лучшее время, и все из-за санкций США. Америка сначала запретила американским компаниям сотрудничество с Huawei, после чего распространила запрет и на иностранные компании, которые используют в своей работе американские технологии и компоненты.

В результате Huawei осталась и без сервисов Google, и без фирменных чипов Kirin, производством которых занималась TSMC.

По словам Куо, при благоприятном развитии событий продажи упадут, а китайский производитель потеряет долю на рынке. Худший сценарий и вовсе предполагает уход Huawei с рынка смартфонов. Это станет настоящим подарком для китайских конкурентов вроде OPPO, Vivo и Xiaomi.

Всему виной санкции: Huawei пришлось сократить производство

В последний сценарий, конечно, верится с трудом, так как у Huawei огромная поддержка в Китае, благодаря которой ее продажи увеличиваются. Но урон от санкций точно будет серьезным.

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Все по теме:

Санкции, Huawei, Минг-Чи-Куо.

Автор:

Телеграф
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