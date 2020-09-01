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Начало учебного года 2020: Google подготовил праздничный doodle

Начало учебного года 2020: Google подготовил праздничный doodle
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф
1 сентября поисковая система Google опубликовала праздничный doodle в честь Дня знаний 2020.

1 сентября - праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

Техногигант Google  решил поздравить всех школьников и учителей с этим праздником традиционным doodle.

Этот doodle поддерживается в 8 странах - Украина, Россия, Франция, Польша, Венгрия, Литва, Чехия и Израиль.

День знаний в Украине

Впервые праздник отметили 1 сентября 1984 года еще в СССР. С тех пор 1 сентября стал днем начала учебного года для школьников и учителей, студентов и преподавателей.

Во всех странах, где отмечают этот праздник, проводят праздничные линейки. На них, зачастую, звучит первый звонок для первоклассников.

В День знаний принято дарить цветы учителям и поздравлять с началом учебного года. А представители местных властей посещают школы, чтобы отметить успехи лучших учителей и учеников.

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Праздник, День знаний, Google Doodle, 1 сентября.

Автор:

Телеграф
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