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Realme выпустила свою первую зубную щетку M1 Sonic (Фото)

Realme выпустила свою первую зубную щетку M1 Sonic (Фото)
10:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Вместе с зубной щеткой дебютировали чемодан Adventurer Luggage и сумка Tote Bag из матового материала TPU, который чрезвычайно прочен и устойчив к износу.

Компания Realme продолжает расширять ассортимент своей продукции. И очередная новинка - это первая электрическая зубная щетка бренда Realme M1 Sonic Electric Toothbrush.

Щетка имеет двигатель от LEBOND, который обеспечивает вибрацию до 34 тысяч раз в минуту, а также щетинки Dupont с антибактериальными свойствами. Корпус имеет степень IPX7, то есть не боится погружений в воду на 30 минут, и слегка изогнут для лучшего очищения.

На выбор есть четыре режима работы: деликатный для чувствительных зубов, повседневный, для отбеливания и режим полировки.

Realme M1 Sonic

Внутри установлен аккумулятор емкостью 800 мАч, который обеспечивает до 90 дней автономности при использовании дважды в день.

Realme M1 Sonic Electric Toothbrush поступит в продажу в Индии 10 сентября и будет стоить около $28.

Кроме того, вместе с щеткой Realme представила чемодан Adventurer Luggage за $40 и сумку Tote Bag из матового материала TPU, который чрезвычайно прочен и устойчив к износу, за $14.

Realme Adventurer Luggage

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Realme Tote Bag

Как сообщалось ранее, компания Realme готовит к выходу не только смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro, но и флагманскую модель - Realme X7 Pro Ultra.

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Realme, Realme M1 Sonic, Realme Adventurer Luggage, Realme Tote Bag.

Автор:

Телеграф
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