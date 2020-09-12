Motorola готовит бюджетный смартфон "Kiev" с поддержкой 5G и тройной камерой

Когда состоится официальный анонс неизвестно, но инсайдеры уже раскрыли практически все характеристики недорогого смартфона.

По инсайдерской информации, Motorola готовит к выпуску новый смартфон с кодовым названием Kiev и номерами XT2113-2 и XT2113-3. Причем его характеристики уже "слили" в сеть.

Это будет недорогая модель с поддержкой 5G. Ожидается, что новинка получит новый процессор Snapdragon 690, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, а также слот для карт microSD. Также говорится о поддержке Qualcomm aptX.

Диагональ экрана не уточняется, но это будет OLED дисплей с разрешением Full HD и, скорее всего, частотой обновления 60 Гц.

Фронтальная камера у смартфона 16-мегапиксельная, основная - тройная, с датчиками на 48, 8 и 2 Мп. Помимо этого, Motorola Kiev получит NFC (но, возможно, не на всех рынках) и операционную систему Android 10.

Как сообщалось ранее, в сети также появились характеристики еще одного нового смартфона от Motorola - Moto G9 Plus.