Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6

В апреле планшеты Samsung Galaxy Tab S6 получили One UI 2.1 на базе Android 10, а теперь для них вышла новая One UI 2.5.

Первыми обновление получили пользователи из Германии. Прошивка доступна для моделей Wi-Fi и LTE — версии T860XXU3BTI2 и T865XXU4BTI1 соответственно.

One UI 2.5 принесла много функций: улучшенную поддержку многооконного режима, диктофон, панель Edge и Wireless DeX. Последняя функция позволяет пользователям запускать DeX на совместимых телевизорах без кабеля.

Также улучшили Wi-Fi. Появилась возможность видеть качество соединения Wi-Fi, если маршрутизатор поддерживает эту функцию: очень быстрое, быстрое, нормальное или медленное. Кроме того, можно легко подключиться к сети Wi-Fi, запросив пароль с устройства, которое уже подключено к этой сети.

Помимо этого, One UI 2.5 включает сентябрьский патч безопасности.

Вы можете вручную проверить наличие обновления, открыв "Настройки", "Обновления программного обеспечения" и нажав "Загрузить и установить".