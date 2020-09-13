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Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6
Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6

Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6

Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6
20:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В апреле планшеты Samsung Galaxy Tab S6 получили One UI 2.1 на базе Android 10, а теперь для них вышла новая One UI 2.5.

Первыми обновление получили пользователи из Германии. Прошивка доступна для моделей Wi-Fi и LTE — версии T860XXU3BTI2 и T865XXU4BTI1 соответственно.

One UI 2.5 принесла много функций: улучшенную поддержку многооконного режима, диктофон, панель Edge и Wireless DeX. Последняя функция позволяет пользователям запускать DeX на совместимых телевизорах без кабеля.

Также улучшили Wi-Fi. Появилась возможность видеть качество соединения Wi-Fi, если маршрутизатор поддерживает эту функцию: очень быстрое, быстрое, нормальное или медленное. Кроме того, можно легко подключиться к сети Wi-Fi, запросив пароль с устройства, которое уже подключено к этой сети.

Выйдет в трех версиях: Samsung готовит новые планшеты

Помимо этого, One UI 2.5 включает сентябрьский патч безопасности.

Вы можете вручную проверить наличие обновления, открыв "Настройки", "Обновления программного обеспечения" и нажав "Загрузить и установить".

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Все по теме:

Samsung, Планшеты, Технологии, Обновление, Техно, Samsung Galaxy Tab S6.

Автор:

Телеграф
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