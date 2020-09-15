Смартфон OnePlus Nord получил новую версию

Компания OnePlus, спустя два месяца после выхода смартфона OnePlus Nord, анонсировала в Индии его самую доступную модификацию.

Аппарат получил 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Его начнут продавать 21 сентября. За такую версию устройства просят 340 долларов США. Для сравнения, модификации 8/128 ГБ стоит $380, а топовая 12/256 ГБ — $410.

К сожалению, базовая версия будут пока доступна только в Индии. Появится ли она в других регионах — информации нет.

Напомним, OnePlus Nord стал первым смартфоном новой недорогой линейки устройств производителя. Он имеет 6.44-дюймовый Full HD+ AMOLED дисплей на 90 Гц, подэкранный сканер, чип Snapdragon 765G, квадро-камеру с главным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, а также аккумулятор на 4115 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт.

Поставляется устройство с предустановленной версией ОС Android 10 и фирменным интерфейсом OxygenOS.