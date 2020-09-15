Онлайн-трансляция презентации новинок Apple

Сегодня, 15 сентября, в 20.00 по Киеву начнется презентация новых устройств Apple.

Техногигант Apple собирается провести осеннею презентацию своих новых продуктов. Это произойдет сегодня в 20:00 по киевскому времени. Название нынешней презентации звучит как Time Flies, то есть "Время летит".

Посмотреть мероприятие можно будет как у нас на сайте, так и на официальном YouTube-канале компании Apple.

Видео с трансляцией появится уже совсем скоро!

Чего стоит ожидать от Apple?

Обычно в сентябре компания показывает новые iPhone, но в этом году, вероятно, этого не произойдет - по предварительным данным, Apple пришлось отложить выпуск нового поколения своих смартфонов из-за пандемии коронавируса. Если же и правда состоится презентация линейки, то компания представить нам новые iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще одну модель iPhone.

Также ожидается, что на презентации покажут новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Что известно о продуктах?

iPad Air 4 получит дизайн, как у последних моделей iPad Pro. Кроме этого, планшету приписывают поддержку фирменного стилуса и обновленную начинку.

Apple также анонсирует iPad 8-го поколения, который будет оснащаться менее мощным процессором A12X Bionic и иметь фирменный разъём Lightning от Apple. iPad 8-го поколения будет предлагаться по более низкой цене, чем новый iPad Air.

У Apple Watch Series 6 будет OLED-экран, обновленный процессор, функцию отслеживания сна, несколько размеров и версии с разными материалами корпуса. Если верить слухам, часы также смогут измерять уровень кислорода в крови пользователя.