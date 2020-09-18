Пока на улице холодно: Epic Games Store раздает доступ к Watch Dogs 2

Онлайн-сервис Epic Games Store открыл бесплатный доступ к популярной видеоигре до 24 сентября 2020-го. Как ее получить - далее.

Epic Games Store подготовил отличный подарок для геймеров — в открытом доступе появился бестселлер Watch Dogs 2.

Любой пользователь может получить видеоигру бесплатно до 24 сентября. Все что для этого нужно - создать аккаунт в EGS и зайти на сайт сервиса. Бесплатный доступ предоставлен для игроков на платформе Windows.

Watch Dogs 2 — игра о молодом хакере Маркусе Холлоуэю, который организовывает глобальную хакерскую атаку против операционной системы тотального контроля. Игроков ждет захватывающее приключение в открытом мире с лучшими элементами RPG.

Также, помимо Watch Dogs 2, до 24 сентября 2020-го поклонники футбола смогут получить бесплатно симулятор футбольного тренера Football Manager 2020.