TicWatch Pro 3: в сеть слили характеристики смарт-часов

Журналисты американского издания 9to5Google раздобыли рекламные изображения с характеристиками новых смарт-часов TicWatch Pro 3.

Как и говорилось ранее, часы выйдут на рынок с новым процессором Snapdragon Wear 4100, который получил значительный прирост производительности, по сравнению с текущим чипом Wear 3100. SoC будет поставляться в паре с 1 ГБ ОЗУ и накопителем на 8 ГБ. Также часы получат двойной 1.4-дюймовый дисплей, аккумулятор на 595 мАч с автономностью до 72 часов и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay.

Их интересного в часах будет функция TicOxygen, которая будет отслеживать SpO2.

Ещё устройство сможет отслеживать сон (TicSleep), показатель стресса (TicZen), шум (TicHearing), разные виды активностей и многое другое.

Анонс TicWatch Pro 3 должен состояться уже на следующей неделе. Стоить часы будут в районе 300-350 долларов США.