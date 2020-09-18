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TicWatch Pro 3: в сеть слили характеристики смарт-часов

TicWatch Pro 3: в сеть слили характеристики смарт-часов
22:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Журналисты американского издания 9to5Google раздобыли рекламные изображения с характеристиками новых смарт-часов TicWatch Pro 3.

Как и говорилось ранее, часы выйдут на рынок с новым процессором Snapdragon Wear 4100, который получил значительный прирост производительности, по сравнению с текущим чипом Wear 3100. SoC будет поставляться в паре с 1 ГБ ОЗУ и накопителем на 8 ГБ. Также часы получат двойной 1.4-дюймовый дисплей, аккумулятор на 595 мАч с автономностью до 72 часов и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay. 

Их интересного в часах будет функция TicOxygen, которая будет отслеживать SpO2.

Ещё устройство сможет отслеживать сон (TicSleep), показатель стресса (TicZen), шум (TicHearing), разные виды активностей и многое другое.

Не будут похожи на Apple Watch: смарт-часы OnePlus получат круглый дисплей

Анонс TicWatch Pro 3 должен состояться уже на следующей неделе. Стоить часы будут в районе 300-350 долларов США.

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Технологии, Смарт-часы, Техно.

Автор:

Телеграф
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