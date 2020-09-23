Стало известно, когда Apple представит линейку iPhone 12

На прошлой неделе Apple провела презентацию новых смарт-часов и планшетов, а теперь готовится к анонсу линейки новых смартфонов - iPhone 12.

Официальной даты мероприятия пока нет, но как сообщают инсайдеры презентация новой линейки смартфонов в пройдёт 13 октября 2020 года. А сделать предзаказ новинки можно будет уже с 16 октября.

Если данная информация окажется достоверной, то компания объявит о дате проведения презентации в ближайшее время.

Напомним, в новую линейку iPhone войдут четыре смартфона. Гаджетам приписывают 5G-модем, корпус из алюминия или стали, несколько камер, OLED-дисплей и обновленный процессор. Цена новинок будет стартовать с 650 долларов.

Отметим, что кроме iPhone 12, на презентации также должны представить Bluetooth-наушники AirPods Studio и метки AirTags.