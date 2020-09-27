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Google запустил новый дудл 27 сентября: что он значит
Google запустил новый дудл 27 сентября: что он значит

Google запустил новый дудл 27 сентября: что он значит

Google запустил новый дудл 27 сентября: что он значит
08:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Сегодня исполняется 22 года со дня рождения компании Google.

Компания Google официально начала работать 27 сентября 1998 года. Ее основателями являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.

С тех пор прошло ровно 22 года, и сегодня всемирный поисковик посвятил этому событию дудл — картинку на стартовой странице Google, при клике на которую можно узнать больше об истории компании.

Так выглядела стартовая страница Google 22 года назад

Само слово "гугол" (googol),  обозначает число выраженное единицей со ста нулями. 

Google - крупнейшая в мире поисковая система интернета, принадлежащая огромной корпорации Google Inc.

На сегодняшний день поисковик работает во всем мире на более чем 100 языках, отвечая на триллионы поисковых запросов ежегодно. 

Также Google предоставляет массу сервисов и продуктов, которые пользуются не меньшей популярностью, чем ее поисковая система. Кроме того, компания является создателем самой популярной в мире мобильной операционной системы – Android.

В дополнение, компания производит технику: ноутбуки, смартфоны, умные колонки, гарнитуры виртуальной реальности, умные камеры и другие устройства.

С днем рождения, Google!

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Все по теме:

Google, Технологии, Гугл, Google Doodle, Doodle, Дудл.

Автор:

Телеграф
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