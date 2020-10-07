Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Новый обстрел Степанакерта и готовность Армении к уступкам: последние данные о войне за Нагорный Карабах
Новый обстрел Степанакерта и готовность Армении к уступкам: последние данные о войне за Нагорный Карабах
Праздник 7 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 7 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

Презентация iPhone 12: Apple покажет еще несколько новинок

Презентация iPhone 12: Apple покажет еще несколько новинок
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Как и предполагалось, компания Apple проведет онлайн-презентацию нового смартфона - 13 октября. Однако, помимо долгожданного iPhone 12 на мероприятии покажут и другие новинки.

Вчера, 6 октября, компания разослала приглашения на онлайн-мероприятие, на котором должны презентовать iPhone 12. Шоу стартует в 20:00 по Киеву. 

В этом году слоганом презентации является абстрактная фраза «"Hi, Speed" ("‎Привет, Скорость") ‎и такой же абстрактный постер с изображением накладывающихся друг на друга кругами с градиентной заливкой. Вероятно, это намек на то, что в этот раз представят новые iPhone.

Теперь же, благодаря инсайдерам, стало известно, что на презентации будут представлены еще несколько новинок.

Прежде всего должны представить трекер AirTag, с помощью которого можно будет отслеживать местоположение разных вещей. На его презентацию намекает все тоже приглашение компании. Так, как устройство получит круглый компактный корпус с логотипом Apple - а на постере похожая картинка. 

Еще одной новинкой мероприятия вероятно будут полноразмерные наушники AirPods Studio, которые должны составить конкуренцию Bose и Sony. Устройству приписывают металлический корпус с кожаными вставками, магнитные амбушюры, порт для зарядки USB-C и ценник в районе 400 долларов США. Также готовят о наличии ANC, функции автоматического определения правого или левого уха, режиме Transparency Mode и эквалайзере. 

Сколько будет стоить iPhone 12 - известна стоимость новых смартфонов Apple

Вероятно, 13 октября могут показать и две новые приставки Apple TV, одна из которых будет работать под управлением чипа A12X или A12Z, а вторая получит SoC. Цены на устройства — неизвестны. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Apple, iPhone, Технологии, Техно, iPhone 12, AirTag, AirPods Studio.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
02 Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину
03 Стало известно, чем отравили Навального: результаты экспертизы
04 "Врач спросила, смогу ли я сама поставить себе капельницу": волонтер рассказала о борьбе с коронавирусом
05 Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Ливни и сильный ветер: прогноз погоды на середину недели
Ливни и сильный ветер: прогноз погоды на середину недели
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта &quot;МастерШеф&quot; поделилась рецептом
Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта "МастерШеф" поделилась рецептом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь