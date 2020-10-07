Презентация iPhone 12: Apple покажет еще несколько новинок

Как и предполагалось, компания Apple проведет онлайн-презентацию нового смартфона - 13 октября. Однако, помимо долгожданного iPhone 12 на мероприятии покажут и другие новинки.

Вчера, 6 октября, компания разослала приглашения на онлайн-мероприятие, на котором должны презентовать iPhone 12. Шоу стартует в 20:00 по Киеву.

В этом году слоганом презентации является абстрактная фраза «"Hi, Speed" ("‎Привет, Скорость") ‎и такой же абстрактный постер с изображением накладывающихся друг на друга кругами с градиентной заливкой. Вероятно, это намек на то, что в этот раз представят новые iPhone.

Теперь же, благодаря инсайдерам, стало известно, что на презентации будут представлены еще несколько новинок.

Прежде всего должны представить трекер AirTag, с помощью которого можно будет отслеживать местоположение разных вещей. На его презентацию намекает все тоже приглашение компании. Так, как устройство получит круглый компактный корпус с логотипом Apple - а на постере похожая картинка.

Еще одной новинкой мероприятия вероятно будут полноразмерные наушники AirPods Studio, которые должны составить конкуренцию Bose и Sony. Устройству приписывают металлический корпус с кожаными вставками, магнитные амбушюры, порт для зарядки USB-C и ценник в районе 400 долларов США. Также готовят о наличии ANC, функции автоматического определения правого или левого уха, режиме Transparency Mode и эквалайзере.

Вероятно, 13 октября могут показать и две новые приставки Apple TV, одна из которых будет работать под управлением чипа A12X или A12Z, а вторая получит SoC. Цены на устройства — неизвестны.