Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе
«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе
18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка
18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка
Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 13 октября
Сезон гриппа на пороге: готовим организм к осенне-зимнему сезону
Сезон гриппа на пороге: готовим организм к осенне-зимнему сезону

Самый дешевый смартфон Samsung получил дату выхода

Самый дешевый смартфон Samsung получил дату выхода
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Samsung раскрыла дату старта продаж своей новинки.

Продажи гаджета в Европе стартуют уже 6 ноября. Когда новинка появится в Украине пока не известно, однако можно предположить, что уже после 6 числа, вероятно во второй половине ноября.

Сообщается, что новинка компании станет самым дешевым 5G-смартфоном в линейке Samsung. За смартфон в европейских странах попросят от 350 евро.

Устройству приписывают 6.6-дюймовый Infinity-U HD+ Super AMOLED-дисплей и пластиковый корпус. Также известно, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 750G и аккумулятором на 5000 мАч.

Гаджет получит квадро-камеру с модулями в 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп. За селфи-снимки будет отвечать 20-мегапиксельный сенсор.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что компания Huawei определилась с датой презентации новых смартфонов Huawei Mate 40.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Изможденные больные снимают маску с кислородом, чтобы умереть": врач рассказала о ситуации в киевских «инфекционках»
02 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
03 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
04 18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка
05 Нужно было молчать? Заболевшая COVID-19 известный волонтер пожаловалась на массированную травлю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дома разрушены до основания: последствия обстрела Гянджи сняли на видео с высоты
Дома разрушены до основания: последствия обстрела Гянджи сняли на видео с высоты
Война за Карабах: Армения показала видео уничтожения танка Азербайджана
Война за Карабах: Армения показала видео уничтожения танка Азербайджана
Самолет из Турции не смог приземлиться в харьковском аэропорту: туристы раскрыли новые детали
Самолет из Турции не смог приземлиться в харьковском аэропорту: туристы раскрыли новые детали
Дурнев оценил фигуру Астафьевой в сексуальном боди
Дурнев оценил фигуру Астафьевой в сексуальном боди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь