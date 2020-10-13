Самый дешевый смартфон Samsung получил дату выхода

Компания Samsung раскрыла дату старта продаж своей новинки.

Продажи гаджета в Европе стартуют уже 6 ноября. Когда новинка появится в Украине пока не известно, однако можно предположить, что уже после 6 числа, вероятно во второй половине ноября.

Сообщается, что новинка компании станет самым дешевым 5G-смартфоном в линейке Samsung. За смартфон в европейских странах попросят от 350 евро.

Устройству приписывают 6.6-дюймовый Infinity-U HD+ Super AMOLED-дисплей и пластиковый корпус. Также известно, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 750G и аккумулятором на 5000 мАч.

Гаджет получит квадро-камеру с модулями в 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп. За селфи-снимки будет отвечать 20-мегапиксельный сенсор.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что компания Huawei определилась с датой презентации новых смартфонов Huawei Mate 40.