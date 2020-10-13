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В Apple показали, каким будет iPhone 12 (фото, видео)

В Apple показали, каким будет iPhone 12 (фото, видео)
21:02 Сегодня Телеграф iPhone 12
Цены на новые гаджеты стартуют от 699 долларов или 20 тысяч гривен.

Во вторник, 13 октября, корпорация Apple презентует новый iPhone 12.

Презентация новинки началась в 20:00 по Киеву.

Отмечается, что iPhone 12 будет поддерживать 5G и выйдет в новых цветах. В комплекте к нему не будет идти блок питания, но к нему выпустят много новых чехлов и других аксессуаров с поддержкой MagSafe.

Смотрите, каким он будет, на фото:

Как выглядит новый iPhone 12

Как выглядит новый iPhone 12

iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей:

iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей

Как выглядит новый iPhone 12

Как выглядит новый iPhone 12

Стоимость продажи iPhone 12 в США составит $799 (22,6 тысяч гривен), в то время как цена iPhone 12 mini - $699 (почти 20 тысяч гривен).

Как выглядит новый iPhone 12, цены

Также сегодня ожидается презентация и других новинок: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, колонку HomePod mini и станции подзарядки MagSafe.

Смотрите на видео онлайн-презентацию нового айфона:

Как сообщал "Телеграф", недавно Apple уже представила несколько новинок: смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

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Apple, iPhone, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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