В Apple показали, каким будет iPhone 12 (фото, видео)

Цены на новые гаджеты стартуют от 699 долларов или 20 тысяч гривен.

Во вторник, 13 октября, корпорация Apple презентует новый iPhone 12.

Презентация новинки началась в 20:00 по Киеву.

Отмечается, что iPhone 12 будет поддерживать 5G и выйдет в новых цветах. В комплекте к нему не будет идти блок питания, но к нему выпустят много новых чехлов и других аксессуаров с поддержкой MagSafe.

Смотрите, каким он будет, на фото:

iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей:

Стоимость продажи iPhone 12 в США составит $799 (22,6 тысяч гривен), в то время как цена iPhone 12 mini - $699 (почти 20 тысяч гривен).

Также сегодня ожидается презентация и других новинок: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, колонку HomePod mini и станции подзарядки MagSafe.

Смотрите на видео онлайн-презентацию нового айфона:

Как сообщал "Телеграф", недавно Apple уже представила несколько новинок: смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.