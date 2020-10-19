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Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне

Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Apple раскрыла стоимость замены экрана iPhone 12 без гарантии.

Официальная гарантия Apple не распространяется на механические повреждения устройства, такие как повреждения экрана или дисплея. А так, как эти части смартфонов находятся "в зоне риска" чаще всего, вопрос о стоимости их ремонта всегда актуальный.

Компания Apple решила не томить своих пользователей и ответила на этот вопрост.

Итак, ремонт экрана для iPhone 12 будет стоить в США 279 долларов (7 800 гривен). Такая же цена и для модели iPhone 12 Pro. Стоит отметить, что указанная цена не включает в себя оплату работы по ремонту – за нее придется платить отдельно.

Стоимость ремонта моделей  iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max компания пока не раскрыла.

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Однако, разработчики решили немного сэкономить затраты пользователей и создали программу расширенной гарантии AppleCare +,  которая покроет большую стоимость ремонта экрана, и тогда ремонт своего смартфона обойдется вам в 29 долларов (800 грн). 

Цена на AppleCare + начинается с 149 долларов для моделей iPhone 12 и 12 Mini, а для моделей Pro она увеличивается на 50 долларов. AppleCare + предлагает "защиту" на два года.

Напомним, 13 октября Apple представила четыре модели iPhone 12

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Все по теме:

Apple, iPhone, Технологии, Техно, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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