Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне

Компания Apple раскрыла стоимость замены экрана iPhone 12 без гарантии.

Официальная гарантия Apple не распространяется на механические повреждения устройства, такие как повреждения экрана или дисплея. А так, как эти части смартфонов находятся "в зоне риска" чаще всего, вопрос о стоимости их ремонта всегда актуальный.

Компания Apple решила не томить своих пользователей и ответила на этот вопрост.

Итак, ремонт экрана для iPhone 12 будет стоить в США 279 долларов (7 800 гривен). Такая же цена и для модели iPhone 12 Pro. Стоит отметить, что указанная цена не включает в себя оплату работы по ремонту – за нее придется платить отдельно.

Стоимость ремонта моделей iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max компания пока не раскрыла.

Однако, разработчики решили немного сэкономить затраты пользователей и создали программу расширенной гарантии AppleCare +, которая покроет большую стоимость ремонта экрана, и тогда ремонт своего смартфона обойдется вам в 29 долларов (800 грн).

Цена на AppleCare + начинается с 149 долларов для моделей iPhone 12 и 12 Mini, а для моделей Pro она увеличивается на 50 долларов. AppleCare + предлагает "защиту" на два года.

Напомним, 13 октября Apple представила четыре модели iPhone 12.