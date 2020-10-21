Бюджетник Nokia 2.4 приехал в Украину: характеристики и стоимость смартфона

Новая модель получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, восьмиядерный процессор MediaTek Helio в связке с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, для которой предусмотрен каплевидный вырез на экране. Основная камера же получила два датчика на 13 и 2 Мп.
За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью в 4500 мАч.
Смартфон оснастили NFC для бесконтактных платежей, классическим сканером отпечатков пальца на задней стороне, стандартным разъёмом для наушников и гибридным слотом для карты памяти и двух SIM.
Nokia 2.4 можно купить в украинских интернет-магазинах техники за 2999 грн. Однако в наличии есть пока только одна расцветка — серая.
Ранее, "Телеграф" писал о том, когда стартуют продажи iPhone 12 в Украине.