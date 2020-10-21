Бюджетник Nokia 2.4 приехал в Украину: характеристики и стоимость смартфона

Компания HMD Global презентовала свой бюджетный смартфон Nokia 2.4 еще месяц назад, но на украинский рынок он вышел только сейчас.

Новая модель получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, восьмиядерный процессор MediaTek Helio в связке с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, для которой предусмотрен каплевидный вырез на экране. Основная камера же получила два датчика на 13 и 2 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью в 4500 мАч.

Смартфон оснастили NFC для бесконтактных платежей, классическим сканером отпечатков пальца на задней стороне, стандартным разъёмом для наушников и гибридным слотом для карты памяти и двух SIM.

Nokia 2.4 можно купить в украинских интернет-магазинах техники за 2999 грн. Однако в наличии есть пока только одна расцветка — серая.

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