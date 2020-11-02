Раскрыты первые детали об iPhone 13

Не успел iPhone 12 взойти на прилавки магазинов, как в сети уже появились подробности о следующем смартфоне компании Apple – iPhone 13, который выйдет в свет осенью 2021 года.

Инсайдеры заявляют, что компания уже создала первый прототип будущего смартфона. По своему внешнему виду он будет аналогичен iPhone 12 , то есть получит гладкую металлическую пластину по всему периметру экрана.

Также, сообщается, что смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц, и не будет иметь сканера отпечатков пальцев под поверхностью экрана. Про отпечаток - это еще не точно, ведь смартфон находится только в стадии разработки.

Новый iPhone порадует пользователей объемом памяти в 1 ТБ, что является в два раза больше нынешнего максимума. Есть предположение, что увеличение памяти связано с также новой возможностью айфонов - записи видео 8К.

Ранее, «Телеграф» рассказывал о улучшениях камеры в новых iPhone - известный фотограф показал, как снимает 12 айфон.