Скачать
Понедельник, 02.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Война между Арменией и Азербайджаном: стало известно о гибели одного из руководителей армии Карабаха
Война между Арменией и Азербайджаном: стало известно о гибели одного из руководителей армии Карабаха
В Минске силовики в упор расстреляли мужчину, который заступился за жертву избиения
В Минске силовики в упор расстреляли мужчину, который заступился за жертву избиения
Из-за клинча с Конституционным судом Зеленский срочно побежал на ТВ
Из-за клинча с Конституционным судом Зеленский срочно побежал на ТВ
В Киеве наказали виновника аварии под Киевом, в которой погибла семья с детьми
В Киеве наказали виновника аварии под Киевом, в которой погибла семья с детьми

Раскрыты первые детали об iPhone 13

Раскрыты первые детали об iPhone 13
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Не успел iPhone 12 взойти на прилавки магазинов, как в сети уже появились подробности о следующем смартфоне компании Apple – iPhone 13, который выйдет в свет осенью 2021 года.

Инсайдеры заявляют, что компания уже создала первый прототип будущего смартфона. По своему внешнему виду он будет аналогичен iPhone 12 , то есть получит гладкую металлическую пластину по всему периметру экрана.

Также, сообщается, что смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц, и не будет иметь сканера отпечатков пальцев под поверхностью экрана. Про отпечаток - это еще не точно, ведь смартфон находится только в стадии разработки.

Новый iPhone порадует пользователей объемом памяти в 1 ТБ, что является в два раза больше нынешнего максимума. Есть предположение, что увеличение памяти связано с также новой возможностью айфонов - записи видео 8К.

Ранее, «Телеграф» рассказывал о  улучшениях камеры в новых iPhone - известный фотограф показал, как снимает 12 айфон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Apple, iPhone, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врач рассказал, какие препараты категорически нельзя принимать больным коронавирусом
02 Бывшего охранника Яроша избили в российской колонии
03 "На полу спали две медсестрички": в сети рассказали, в каких условиях лечат украинцев от коронавируса
04 Не находит себе места: назван главный страх Путина
05 Азербайджан ювелирным ударом уничтожил военный кортеж в Карабахе: видео попало в сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Притула рассказал, как президентство изменило Зеленского
Притула рассказал, как президентство изменило Зеленского
В Армении заявляют об обстреле из города и показали кадры последствий
В Армении заявляют об обстреле из города и показали кадры последствий
Стало известно, когда огласят результаты выборов мэра Киеве
Стало известно, когда огласят результаты выборов мэра Киеве
Дочь Майкла Джексона представила дебютный клип на песню Let Down (Видео)
Дочь Майкла Джексона представила дебютный клип на песню Let Down (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь