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Исчезающие сообщения: в WhatsApp внедрили новую функцию

Исчезающие сообщения: в WhatsApp внедрили новую функцию
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о введении функции "Исчезновение сообщений". Она автоматически удаляет сообщение через семь дней после его отправки.

Об этом сообщает портал Engadget.

Когда функция "Исчезновение сообщений" включена, новые сообщения, отправленные в чат, будут исчезать через семь дней, благодаря чему беседа будет более конфиденциальной. В личном чате любой человек может включить или отключить исчезающие сообщения. В группах будут все контролировать администраторы.

Отмечается, что новая функция тестировалась с октября 2019 года, и до сих пор была доступна только для групповых чатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярный в мире мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию синхронизации чатов между Android и iOS.

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Facebook, WhatsApp.

Автор:

Телеграф
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