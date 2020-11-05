Исчезающие сообщения: в WhatsApp внедрили новую функцию

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о введении функции "Исчезновение сообщений". Она автоматически удаляет сообщение через семь дней после его отправки.

Об этом сообщает портал Engadget.

Когда функция "Исчезновение сообщений" включена, новые сообщения, отправленные в чат, будут исчезать через семь дней, благодаря чему беседа будет более конфиденциальной. В личном чате любой человек может включить или отключить исчезающие сообщения. В группах будут все контролировать администраторы.

Отмечается, что новая функция тестировалась с октября 2019 года, и до сих пор была доступна только для групповых чатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярный в мире мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию синхронизации чатов между Android и iOS.