Опубликован Топ-10 самых популярных роликов YouTube в Украине за 2020 год

Компания Google предоставила ежегодный список видео, которые украинские пользователи смотрели на YouTube чаще всего.

Отмечается, что среди роликов в 2020 году больше всего просмотров набрали развлекательный и познавательный контент, а также интервью с известными людьми.

Лидером списка в 2020 году стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл "Холодок" (более 15 млн просмотров).

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) ️

Второе и третье место заняли выпуски развлекательных телевизионных программ - "Холостячка" с Ксенией Мишиной (почти 5 млн просмотров) и "Від пацанки до панянки" (более 5 млн просмотров).

2. Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020

3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 - 17.02.2020

Также, в топ-10 попало интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону и сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Google также представил список самых популярных музыкальных видео на YouTube среди украинцев:

1. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

2. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

3. ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

4. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

5. Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020

6. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

7. Dabro - Юность (Official video)

8. MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

9. Баста & Zivert - неболей

10. MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Ранее видеохостинг YouTube презентовал бесконечный клип из каверов на песню Билли Айлиш - Bad Guy.