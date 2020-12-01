Опубликован Топ-10 самых популярных роликов YouTube в Украине за 2020 год

Компания Google предоставила ежегодный список видео, которые украинские пользователи смотрели на YouTube чаще всего.
Отмечается, что среди роликов в 2020 году больше всего просмотров набрали развлекательный и познавательный контент, а также интервью с известными людьми.
Лидером списка в 2020 году стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл "Холодок" (более 15 млн просмотров).
1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) ️
Второе и третье место заняли выпуски развлекательных телевизионных программ - "Холостячка" с Ксенией Мишиной (почти 5 млн просмотров) и "Від пацанки до панянки" (более 5 млн просмотров).
2. Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020
3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 - 17.02.2020
Также, в топ-10 попало интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону и сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.
4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Google также представил список самых популярных музыкальных видео на YouTube среди украинцев:
1. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
2. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
3. ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
4. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
5. Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
6. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
7. Dabro - Юность (Official video)
8. MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
9. Баста & Zivert - неболей
10. MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Ранее видеохостинг YouTube презентовал бесконечный клип из каверов на песню Билли Айлиш - Bad Guy.