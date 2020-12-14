Сервисы Google одновременно дали сбой

В Европе произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в том числе Gmail и YouTube.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи сети отмечают, что сбой начался примерно в 13:50 по киевскому времени. Сильнее всего сбой затронул жителей западной и центральной Европы, однако определенные трудности с доступом к ресурсам ощущали и пользователи из Украины

На карте видно, что наибольшие проблемы с YouTube испытывали жители Бельгии и Нидерландов.

При попытке воспользоваться сервисом выходит следующая картина

Схожая картина наблюдалась и с работой электронной почты Gmail.

С поисковой системой Google тоже возникли проблемы в ряде европейских стран.

Как сообщалось ранее, администрация YouTube обновила пользовательское соглашение и добавила в него пункт о том, что теперь реклама будет появляться даже в роликах без монетизации.