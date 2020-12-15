Apple выпустила крупное обновление для Shazam

15 декабря компания Apple представила большое обновление для приложения распознавания музыки Shazam.

В основном все обновления касаются изменения инструмента в настольных браузерах. Одкако пока что эта функция работает только в некоторых из них: Safari, Chrome и Firefox на macOS и Chrome OS.

Также была усовершенствована синхронизация для пользователей Apple Music и Spotify. «Любители» Apple Music смогут синхронизировать прошедшие «шазамы» пользователей. В случаи с Spotify, то приложение найдет и синхронизирует все новые песни.

Стоит отметить, что в обновленном приложении много внимания уделилось поиску музыки. Теперь пользователи могут видеть, какая музыка сейчас популярна, с помощью Charts.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что приложение TikTok запускает трехминутные видео.